Sabrinas iguais às de Cristina Ferreira por 36€? Saiba onde comprar de marca de luxo de Cristina Ferreira têm uma versão por menos de 36 euros. Saiba onde comprar

Cristina Ferreira, de 47 anos, voltou a dar nas vistas com um look elegante e sofisticado durante um jantar com amigos, que costuma apelidar de «quartas em Lisboa», partilhado no seu Instagram. A apresentadora escolheu para a ocasião umas sabrinas Prada que rapidamente chamaram a atenção dos seguidores.

As sabrinas em questão destacam-se pelas tachas brilhantes e pelo seu conforto. No entanto, para quem procura uma alternativa mais acessível, a Parfois oferece um modelo semelhante por apenas 35,99 euros. Estas sabrinas da Parfois apresentam um estilo parecido, com tachas brilhantes e um acabamento elegante, permitindo recriar o look de Cristina Ferreira sem comprometer o orçamento.

Este tipo de escolhas de moda por parte de figuras públicas como Cristina Ferreira demonstra como é possível combinar peças de luxo com alternativas mais económicas, mantendo sempre um estilo elegante. A apresentadora continua a ser uma referência de moda em Portugal, inspirando muitas mulheres a explorarem diferentes opções para se sentirem confiantes, seguras e elegantes.



