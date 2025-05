Estas são as sandálias de Cristina Ferreira que todas as mulheres vão querer usar este verão

O novo lançamento de Cristina Ferreira que todas as mulheres querem: o fato versátil que combina com ténis ou saltos altos

Cristina Ferreira voltou a marcar tendências com o seu mais recente look, que rapidamente captou a atenção dos seguidores. A apresentadora surgiu com um vestido branco e umas sandálias prateadas, da sua própria marca, que já estão a esgotar em vários tamanhos. O modelo, conhecido como Fairy Prateado, que pode comprar aqui, destaca-se pelo design elegante e pelo brilho prateado, tornando-se uma escolha perfeita para os dias quentes de verão com muita elegância.

As sandálias estão disponíveis na loja online da marca, mas devido à elevada procura, alguns tamanhos já se encontram indisponíveis. Os comentários nas redes sociais não se fizeram esperar, com seguidores a elogiar o estilo da apresentadora: «PRINCESA CRISTINA LINDAAA 😍👑👱‍♀️👄👗👠👠🤍🤍🤍».

Veja, em baixo, as sandálias mais faladas do momento:

