«Até me estou arrepiar»: Cristina Ferreira conhece mulher que dizem ser «igual» à apresentadora

Foi durante uma emissão especial dedicada aos Santos Populares que Cristina Ferreira conheceu Rosa.

No programa «Dois às 10», Rosa, uma peixeira carismática de Santiago do Cacém, conquistou o público com a sua autenticidade e história de vida emocionante. Entre sorrisos, partilhas sentidas e alguns momentos de grande emoção, Rosa falou sobre o seu percurso até chegar à televisão.

Mas um dos momentos mais tocantes da conversa aconteceu quando Rosa recordou um amigo muito especial, já falecido, que sempre acreditou no seu potencial. Com a voz embargada, partilhou as palavras que ele lhe disse um dia: «Um dia vão-te descobrir e tu vais à Cristina Ferreira. Tu és igual a ela».

Rosa não conteve a emoção ao perceber que, anos depois, aquele sonho se tinha tornado realidade: «Até me estou a arrepiar. Não é incrível estar aqui hoje? Seja lá onde estiver que nos esteja a ver».

A presença de Rosa no programa não foi apenas um momento de televisão: foi um testemunho de força, esperança e da importância de acreditar — mesmo quando tudo parece difícil.