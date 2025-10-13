A declaração mais especial. Cristina Ferreira revela quem é a 'âncora' da sua vida

  • Dois às 10
  • Há 37 min

Cristina Ferreira fez uma partilha nas redes sociais carregada de emoção e significado. A apresentadora da TVI abriu o coração e revelou quem é — e sempre foi — a sua maior força.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Cristina Ferreira partilhou uma reflexão intimista no Instagram que rapidamente se tornou viral. A apresentadora do «Dois às 10» lançou a pergunta “O que a Cristina de 6 anos diria à Cristina de 48?”, acompanhada por várias fotografias que retratam diferentes fases da sua vida.

Entre frases inspiradoras sobre amor, coragem e paciência, houve uma que tocou especialmente o coração dos seguidores: “A tua mãe vai ser âncora toda a vida.”

Com estas palavras, Cristina Ferreira deixou clara a importância da mãe na sua trajetória pessoal e profissional. A apresentadora já tinha partilhado em várias ocasiões o papel fundamental que a mãe teve no seu crescimento e a ligação profunda que as une — uma relação marcada por amor, apoio incondicional e valores sólidos.

Na publicação, Cristina também escreveu frases que refletem o seu percurso e as lições que aprendeu ao longo dos anos:
“Tudo acontece no tempo certo”, “Ter paciência vai ser a tua principal virtude” e “O teu lugar será o mesmo sempre, por mais que subas a montanha.”

A publicação, que rapidamente reuniu milhares de reações e comentários, foi elogiada pela sensibilidade e pela forma como a apresentadora tem somado conquistas pessoais e profissionais.

Temas: Cristina Ferreira Secret Story Dois às 10

RELACIONADOS

Cristina Ferreira revela um dos segredos para ter sucesso e ser feliz: «É o maior ensinamento»

Elimine este alimento e veja a sua barriga mudar, garante Cristina Ferreira

É aqui que fica a Fonte dos Namorados, o local onde Cristina Ferreira lançou a moeda antes de conhecer João Monteiro

Fora do Estúdio

Assim que saiu do «Secret Story», Lídia correu para os braços de pessoa especial

Há 7 min

Ex-noivo surge acompanhado. Eis as primeiras imagens de Zé após fim do noivado com Liliana

Há 55 min

Depois do fim do noivado com Liliana, Zé tem motivos para voltar a sorrir

Há 2h e 22min

Irmãos de Madeleine McCann descrevem “interações assustadoras” com jovem que diz ser a irmã desaparecida

10 out, 16:21

A atingir marca histórica, Zé, ex-noivo de Liliana, já tem novo emprego

10 out, 08:53

Agora foi a vez de Catarina Miranda surpreender Afonso Leitão: «A nossa vida mal começou e já sou a mulher mais feliz do mundo»

9 out, 14:41

O receio de Liliana concretizou-se. Eis a frase da concorrente na gala de estreia de que poucos se lembram

9 out, 09:23
MAIS

Mais Vistos

Aos 15 anos, Filipa foi devolvida pela família de acolhimento que a tinha adotado

7 out, 11:54

Pais maltratam filhos em supermercado e as imagens causam indignação

23 jun, 10:46

Este é o concorrente que todos querem que vença o «Big Brother 2025»

23 jun, 10:18

Em lágrimas, Bruno fala sobre a demência da mulher aos 45 anos: «Todos os dias a vida me rouba um bocado dela»

6 out, 12:21

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Fotos

Assim que saiu do «Secret Story», Lídia correu para os braços de pessoa especial

Há 7 min

Perda peso com estes 5 alimentos que ajudam na digestão

Há 10 min

A declaração mais especial. Cristina Ferreira revela quem é a 'âncora' da sua vida

Há 37 min

Quanto tempo os ovos se mantêm bons para consumo? Confira aqui

Há 40 min