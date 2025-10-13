A declaração mais especial. Cristina Ferreira revela quem é a 'âncora' da sua vida

Cristina Ferreira fez uma partilha nas redes sociais carregada de emoção e significado. A apresentadora da TVI abriu o coração e revelou quem é — e sempre foi — a sua maior força.

Cristina Ferreira partilhou uma reflexão intimista no Instagram que rapidamente se tornou viral. A apresentadora do «Dois às 10» lançou a pergunta “O que a Cristina de 6 anos diria à Cristina de 48?”, acompanhada por várias fotografias que retratam diferentes fases da sua vida.

Entre frases inspiradoras sobre amor, coragem e paciência, houve uma que tocou especialmente o coração dos seguidores: “A tua mãe vai ser âncora toda a vida.”

Com estas palavras, Cristina Ferreira deixou clara a importância da mãe na sua trajetória pessoal e profissional. A apresentadora já tinha partilhado em várias ocasiões o papel fundamental que a mãe teve no seu crescimento e a ligação profunda que as une — uma relação marcada por amor, apoio incondicional e valores sólidos.

Na publicação, Cristina também escreveu frases que refletem o seu percurso e as lições que aprendeu ao longo dos anos:

“Tudo acontece no tempo certo”, “Ter paciência vai ser a tua principal virtude” e “O teu lugar será o mesmo sempre, por mais que subas a montanha.”

A publicação, que rapidamente reuniu milhares de reações e comentários, foi elogiada pela sensibilidade e pela forma como a apresentadora tem somado conquistas pessoais e profissionais.