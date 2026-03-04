«Aos 58 anos, parece que tens 40»: Esta é a famosa que Cristina Ferreira fez questão de elogiar em televisão

  • Dois às 10
  • Há 3h e 35min

Teresa Silva esteve no “Dois às 10” e surpreendeu tudo e todos. Aos 58 anos, a comentadora de reality shows recebeu elogios de Cristina Ferreira pela sua forma física e falou ainda da vida pessoal e das mensagens que tem recebido sobre o filho.

Conhecida do público por ter sido concorrente de um reality show da TVI e também mãe de um ex-participante, Teresa Silva é hoje uma das comentadoras mais frontais dos formatos do canal.

Esta terça-feira, a comentadora marcou presença no programa Dois às 10, onde recordou o seu percurso de vida. Ao longo dos anos, Teresa teve várias profissões: foi cabeleireira e chegou mesmo a abrir um colégio para crianças juntamente com a irmã. Paralelamente, mantém uma relação duradoura com o marido há cerca de 40 anos.

Sem papas na língua, como já habituou os telespectadores, Teresa acabou por surpreender pela idade. Aos 58 anos, exibe uma excelente forma física e uma pele cuidada, algo que mereceu elogios por parte de Cristina Ferreira. “Tu és incrível, o teu aspeto é maravilhoso. Aos 58 anos parece que tens 40. Há mulheres de 40 que não estão tão bem”, afirmou a apresentadora.

Entre risos, Teresa respondeu com humor: “É a minha casa que é gelada”, brincou, não escondendo, contudo, que tem os seus cuidados.

Sobre os comentários que recebe nas redes sociais, garantiu que não se deixa afetar pelas críticas e prefere focar-se nas mensagens positivas. Deu ainda o exemplo das inúmeras pessoas que a contactaram recentemente a perguntar pelo filho, Tierry Vilson, que vive no Dubai, após o escalar do conflito entre os Estados Unidos e o Irão.

 

Temas: Cristina Ferreira Secret Story Teresa Silva Dois às 10

