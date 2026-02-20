Após dias de suspense, Cristina Ferreira desfaz a curiosidade: «Segredo revelado»

Depois de dias a deixar curiosidade nas redes sociais, Cristina Ferreira revelou finalmente o segredo que andava a guardar.

Nos últimos dias, Cristina Ferreira vinha a aguçar a curiosidade dos seguidores ao garantir que algumas das fotografias que partilhava “guardavam segredo”. Esta sexta-feira, dia 20, a apresentadora decidiu finalmente revelar tudo.

“Segredo revelado. Não é um batom, não é um blush, são os dois num só”, anunciou. Trata-se do lançamento do Power Stick, um novo produto da sua marca GIRA, desenvolvido em colaboração com a marca de produtos de beleza de Maria Costa Maia.

A novidade rapidamente gerou entusiasmo nas redes sociais. “Vai ser um sucesso”, “Parabéns pela colaboração” e “Amo” foram apenas alguns dos comentários deixados pelos fãs.

Cristina fez ainda questão de destacar a admiração que sente pela parceira neste projeto: “Admiro muito o trabalho da Maria e, quando me lançou o desafio, nem hesitei. A GIRA é uma plataforma de incentivo feminino também. Duas mulheres à frente de duas marcas com propósitos semelhantes. A união fazia todo o sentido.”

Sobre o produto, deixou a promessa: “E vocês vão adorar o power stick. Em duas cores tão diferentes mas imprescindíveis. Vamos mostrando tudo até ao lançamento, que também vai ser muito especial. Logo já vos mostro como usar.”

A apresentadora terminou com uma mensagem que resume o espírito da colaboração: “Duas marcas. Duas mulheres. Todas as mulheres.”