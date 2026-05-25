Após indisposição, Cristina Ferreira regressa a estúdio e explica o que aconteceu

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O esclarecimento da apresentadora aconteceu no final do programa.

Cristina Ferreira recorreu aos minutos finais do “Dois às 10” para tranquilizar os espectadores, depois de ter abandonado temporariamente o estúdio durante a emissão desta manhã, algo que rapidamente gerou preocupação nas redes sociais e várias notícias sobre o assunto.

A apresentadora da TVI garantiu que não se trata de nada grave e explicou o que poderá ter estado na origem do mal-estar: “Não se preocupem comigo. É porque já há notícias e já há muita gente preocupada com aquilo que me aconteceu. Ou comi alguma coisa que não correu bem e estava aqui no calor do estúdio ou apanhei uma virose, que na Endemol andava lá tudo com viroses e eu posso ter apanhado e hoje é que está a querer soltar. Não se preocupem, que não é nada de grave”, esclareceu.

Cristina Ferreira aproveitou ainda para desvalorizar a situação e recordar que regressou rapidamente ao programa após sair do estúdio: “Aliás, eu saí e voltei cinco minutos depois. Fui à casa de banho e voltei. Pronto, obrigada pelas preocupações”.

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O momento acabou por gerar uma onda de mensagens de carinho e preocupação dos fãs da apresentadora nas redes sociais.

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