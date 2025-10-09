Após revelação do segredo de Liliana, Cristina Ferreira deixa mensagem: «Mais condenável para mim é não seguir a própria felicidade»

Foi uma noite de emoções fortes no Especial Secret Story com Cristina Ferreira. Pela primeira vez nesta edição, um segredo foi desvendado — e logo o de Liliana. A revelação provocou um verdadeiro turbilhão dentro da casa e deixou todos sem palavras.

A revelação do segredo de Liliana marcou uma das noites mais intensas do Secret Story 9. Depois do choque generalizado, Cristina Ferreira fez questão de reagir ao momento, deixando uma mensagem que emocionou o público e os colegas em estúdio.

«Acho que foi percetível o choque em relação ao segredo. A Liliana é uma miúda que fez ontem 24 anos e terá as explicações dela para o que quer que seja. É muito fácil apontar dedos e julgar», começou por dizer Cristina, num tom sereno mas firme.

A apresentadora sublinhou que todos merecem ser ouvidos antes de serem condenados: «Esta é a minha opinião e acho que posso dar. Posso saber o que é condenável e o que não é, mas acima de tudo gostava que pudessem conversar com ela antes de atirarem o que quer que seja à cara. Todos merecem o meu respeito, façam o que fizerem.»

Cristina defendeu que o erro faz parte da vida e que todos, em algum momento, fariam escolhas diferentes se pudessem voltar atrás: «Todos nós, se pudéssemos, voltávamos atrás em situações da nossa vida. Mas, se é condenável uma traição — ou o que possam chamar —, mais condenável para mim é não seguir a própria felicidade. Isso sim, era o que eu não aceitaria.»

As palavras de Cristina ecoaram nas redes sociais e entre os fãs do programa, que elogiaram a postura de empatia e equilíbrio da apresentadora.