Cristina Ferreira deu de caras com princesa inglesa e conta detalhes reveladores

A apresentadora partilhou detalhes curiosos da viagem das avós.

Cristina Ferreira continua a partilhar momentos especiais da sua viagem por Inglaterra — e desta vez trouxe uma história digna de filme. A apresentadora da TVI revelou que, durante a estadia num hotel de luxo, cruzou-se com a princesa Beatrice, da família real britânica, e não resistiu a contar alguns detalhes curiosos.

No Instagram, Cristina começou por refletir sobre o que realmente define um bom hotel: “O que é um bom hotel? É onde nos sentimos em casa. E isso é o mais difícil de conseguir.”

O espaço em causa é o Estelle Manor, hotel que abriu há menos de três anos e que já fazia parte da sua lista de desejos. Segundo contou, nos primeiros tempos o sucesso estava longe de ser garantido. “O Vasco, português que aqui trabalha, diz que chegaram a ter apenas um casal por noite nos primeiros tempos.”

Hoje, o cenário é bem diferente. “Agora estão sempre perto da lotação total, mesmo durante a semana.”

Entre hóspedes famosos e histórias que correm discretamente pelos corredores, Cristina ficou a saber que Victoria Beckham é “muito simpática”, tal como o marido, e que a filha de Steve Jobs escolheu aquele hotel para casar. Ver atores muito conhecidos por ali, garante, é algo perfeitamente normal.

Mas o momento mais inesperado foi mesmo o encontro com a realeza: “Eu vi a princesa Beatrice, de calça de ganga e malha Bordeaux. A filha não lhe deu sossego.”

Um detalhe simples e humano que mostra o lado mais descontraído da princesa inglesa, longe dos protocolos e das aparições oficiais.

Cristina destacou ainda o reconhecimento internacional do espaço, que já integra a lista dos melhores hotéis do mundo, ocupando a 48.ª posição — mas acredita que o topo não está longe. “Não tenho dúvidas que vai ficar no topo.”

Outro pormenor que a deixou orgulhosa foi saber que o chefe de um dos restaurantes também é português, reforçando a presença nacional num local de excelência.

No final, Cristina resumiu a experiência com palavras que vão além da viagem: “Tudo é mágico e parece tirado de um filme. Nunca uma foto ou vídeo mostrará o detalhe. E é aí que está a diferença. Tal como na vida.”

Uma estadia recheada de encontros inesperados, charme britânico e reflexões que mostram, uma vez mais, o olhar atento e sensível de Cristina Ferreira — mesmo quando dá de caras com uma princesa.