Cristina Ferreira mostra a vista da janela de casa. E ninguém fica indiferente

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Cristina Ferreira partilhou uma reflexão e mostrou o que poucas pessoas tinham visto.

A apresentadora da TVI assinalou um momento especial da sua carreira ao ser eleita a quarta mulher mais influente em Portugal, mas foi uma frase em particular que acabou por tocar os fãs e revelar o forte orgulho que sente pelas suas origens. Nas imagens publicadas, Cristina mostrou várias paisagens de serra e deixou uma legenda carregada de simbolismo: “Há dias em que nos devemos permitir o orgulho. E depois continuar. Como sempre. A ver para lá da serra”.

Contudo, foi a continuação da mensagem que despertou ainda mais atenção entre os seguidores: “A foto 3 é da verdadeira serra. A que sempre vi da janela”.

A publicação rapidamente recebeu centenas de reações e mensagens de carinho. “Querida Cristina, os meus parabéns! Inspiração todos os dias”, escreveu uma seguidora. “O reconhecimento merecido”, comentou outra fã.

 

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