Cristina Ferreira não esconde orgulho: «Há mais de um ano. O maior dos segredos»

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:22

A apresentadora Cristina Ferreira tem surpreendido com os lançamentos da sua marca e prepara-se para uma novidade que promete dar que falar.

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A curiosidade está a crescer e Cristina Ferreira sabe bem como deixar os fãs em suspense. A apresentadora prepara-se para mais um lançamento da sua marca GIRA e tem vindo a intrigar os seguidores com várias partilhas misteriosas nas redes sociais. Em destaque está um simples saco de papel… cujo conteúdo continua por revelar.

“Dentro do saco. Há mais de um ano. O maior dos segredos Não imaginam o orgulho que tenho. Quase”, escreveu Cristina Ferreira, aumentando ainda mais a expectativa.

Sem grandes pistas sobre o que aí vem, a comunicadora tem apostado no suspense para alimentar a curiosidade do público. Certo é que o novo projeto já está a ser preparado há mais de um ano — e promete surpreender.

 

Temas: Cristina Ferreira Secret Story Dois às 10
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