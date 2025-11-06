Cristina Ferreira partilha jantar com o filho e um pormenor salta à vista

  Há 3h e 38min

Na noite de quarta-feira, Cristina Ferreira partilhou um hábito recorrente das refeições do filho, que contraria o gosto habitual dos jovens.

Cristina Ferreira partilhou, esta quarta-feira, um momento simples, mas cheio de ternura com o filho Tiago.

No Instagram, a apresentadora partilhou uma pequena curiosidade sobre o jovem, mostrando um lado mais íntimo da sua relação de mãe. “O meu filho chegou do futebol e hoje jantei com ele. Pescada cozida com feijão verde da horta da minha mãe”, começou por escrever na legenda de uma fotografia da refeição caseira.

Pouco depois, acrescentou um detalhe: “O meu filho sempre gostou de peixe cozido. Desde pequenino.”

