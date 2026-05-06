Cristina Ferreira prepara-se para realizar sonho antigo: «Onde existe amor»

Cristina Ferreira está prestes a concretizar um sonho antigo e carregado de significado.

A apresentadora da TVI revelou que já pode avançar com a reconstrução da casa que pertenceu aos avós paternos. A novidade foi partilhada esta terça-feira, 5 de maio, através das redes sociais, onde Cristina contou que o projeto já foi aprovado e que as obras vão arrancar em breve. “Já temos o projeto aprovado. Vai começar a reconstrução”, anunciou.

Mas mais do que uma simples obra, trata-se de um regresso às origens e às memórias de família. Na mesma publicação, a apresentadora deixou um texto emotivo, onde recorda a história vivida naquele espaço. “Foi aqui que o meu pai nasceu. Foi daqui que partiu para a guerra. Foi aqui que a minha avó chorou o medo e a saudade. Foi aqui que viveu o amor com o meu avô”, escreveu.

Cristina Ferreira relembra ainda momentos marcantes da infância, como uma das suas primeiras memórias: “Foi aqui que retive a minha memória mais antiga, um rebuçado dado pela avó Gertrudes ao portão.”

A casa, a que sempre chamou “casa velha”, ganhou agora um novo significado: “Sempre assim a chamámos desde que a ‘vida’ se ausentou destas paredes. E nasceram flores. Onde existe amor, haverá sempre flores.”

Recorde-se que foi no ano passado que Cristina Ferreira revelou que estava a preparar este projeto, assumindo tratar-se de um desejo antigo.