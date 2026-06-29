Depois de apresentar o Desafio Final, Cristina Ferreira mostra o paraíso das férias: «Foi o Tiago quem escolheu o destino»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 45min

Depois de se despedir da apresentação de Secret Story - Desafio Final, na passada sexta-feira, dia 26 de junho, Cristina Ferreira partiu para um período de descanso.

A apresentadora da TVI escolheu Bali, na Indonésia, para desfrutar de uns dias de férias muito especiais, numa viagem que está a viver ao lado do filho, Tiago. Nas redes sociais, Cristina Ferreira tem partilhado vários registos desta escapadinha em família, mostrando alguns dos momentos de lazer passados naquele destino paradisíaco.

Numa das publicações feitas no Instagram, a comunicadora revelou que foi o filho quem escolheu o local para estas férias, que têm também um significado especial, já que Tiago celebrou recentemente a maioridade.

"Foi o Tiago quem escolheu o destino. Esta é a primeira viagem com 18 anos. Vamos celebrar a vida em família", escreveu Cristina Ferreira na legenda de uma das imagens.

Recorde-se que Tiago completou 18 anos no passado dia 4 de junho. Veja algumas das imagens na galeria em cima.

Temas: Cristina Ferreira Secret Story Dois às 10 Desafio Final
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Cristina Ferreira acompanhou o jogo de Portugal de uma forma pouco habitual

O gesto romântico de João Jesus com Sofia Ribeiro (que até Cristina Ferreira reagiu)

Gesto de Cristina Ferreira deixa Marcia Soares agradecida: «Confesso que fiquei muito feliz»

Cristina Ferreira emociona-se com mãe em luto: «Não tenho medo de morrer. Estou à espera que seja rápido para ir ter com a minha filha»

Fora do Estúdio

Após quatro meses afastada do filho, Sara mostra festa de arromba. E a presença de dois ex-concorrentes não passa despercebida

Há 1h e 59min

Jogadores de Portugal recebem visita das famílias. E houve um gesto de Georgina que passou despercebido

27 jun, 12:04

Menina de 10 anos voltou a andar e emocionou Cláudio Ramos: "O coração enche-se de esperança"

27 jun, 10:01

João Ricardo desaba em lágrimas e declara-se a Sara. Mas há um detalhe que ninguém esperava

26 jun, 09:34

"Esqueceram o homem": Após dias de críticas, Katia Aveiro faz desabafo emocionado sobre o irmão

25 jun, 09:43

"Eu chego sempre, mais cedo ou mais tarde estou lá". O desabafo de Cristiano Ronaldo após noite de sonho no Mundial

24 jun, 16:27

Só se fala da festa de anos luxuosa de Bárbara Bandeira. E o detalhe mais comentado não é o vestido

24 jun, 15:13
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira dá notícia de um caso de última hora: «Está em estado muito grave»

19 jun, 12:04

«Foi muito difícil!»: Cláudia Nayara quebra o silêncio sobre separação e perdas gestacionais

26 jun, 10:05

Cláudia Nayara exibe silhueta de sonho e quebra tabus sobre o seu corpo: «Não tenho problema em dizer»

26 jun, 09:59

Gripe inofensiva deixa bebé saudável presa a uma cadeira: «O vírus alojou-se no cérebro»

26 jun, 11:38

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Receitas

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

16 jun, 16:07

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

12 jun, 16:00

Saiba como assar sardinhas na air fryer sem que o cheiro a peixe invada a casa

12 jun, 15:00

Quem prova estas sardinhas no forno jura que foram feitas na brasa

11 jun, 16:00

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Depois de apresentar o Desafio Final, Cristina Ferreira mostra o paraíso das férias: «Foi o Tiago quem escolheu o destino»

Há 1h e 45min

Após quatro meses afastada do filho, Sara mostra festa de arromba. E a presença de dois ex-concorrentes não passa despercebida

Há 1h e 59min

Jogadores de Portugal recebem visita das famílias. E houve um gesto de Georgina que passou despercebido

27 jun, 12:04

Menina de 10 anos voltou a andar e emocionou Cláudio Ramos: "O coração enche-se de esperança"

27 jun, 10:01