Depois de apresentar o Desafio Final, Cristina Ferreira mostra o paraíso das férias: «Foi o Tiago quem escolheu o destino»

Jogadores de Portugal recebem visita das famílias. E houve um gesto de Georgina que passou despercebido

Depois de se despedir da apresentação de Secret Story - Desafio Final, na passada sexta-feira, dia 26 de junho, Cristina Ferreira partiu para um período de descanso.

A apresentadora da TVI escolheu Bali, na Indonésia, para desfrutar de uns dias de férias muito especiais, numa viagem que está a viver ao lado do filho, Tiago. Nas redes sociais, Cristina Ferreira tem partilhado vários registos desta escapadinha em família, mostrando alguns dos momentos de lazer passados naquele destino paradisíaco.

Numa das publicações feitas no Instagram, a comunicadora revelou que foi o filho quem escolheu o local para estas férias, que têm também um significado especial, já que Tiago celebrou recentemente a maioridade.

"Foi o Tiago quem escolheu o destino. Esta é a primeira viagem com 18 anos. Vamos celebrar a vida em família", escreveu Cristina Ferreira na legenda de uma das imagens.

Recorde-se que Tiago completou 18 anos no passado dia 4 de junho. Veja algumas das imagens na galeria em cima.