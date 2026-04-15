Este é o truque de Cristina Ferreira para combater o inchaço: «O meu drenante natural»

Grávida e loira: eis a versão de Sara que poucos conhecem e que é muito diferente da atual

Cristina Ferreira voltou a partilhar com os seguidores um dos hábitos que faz parte da sua rotina diária e que promete fazer a diferença no bem-estar.

Conhecida por partilhar hábitos saudáveis, Cristina Ferreira revelou que começou um dos seus dias com água de coco, uma escolha simples, mas cada vez mais associada a um estilo de vida saudável. Um gesto aparentemente pequeno, mas com vários benefícios para o organismo: "O meu drenante natural", disse Cristina Ferreira.

A água de coco é considerada um dos drenantes naturais mais eficazes, ajudando a combater a retenção de líquidos e o inchaço. Rica em potássio, contribui para equilibrar os níveis de sódio no corpo, promovendo uma melhor função renal e facilitando a eliminação de toxinas. Além disso, possui propriedades diuréticas naturais, que estimulam o organismo a libertar o excesso de líquidos.

Outro dos grandes benefícios está na hidratação: a água de coco é rica em eletrólitos essenciais e não contém açúcares artificiais, tornando-se uma alternativa mais saudável às bebidas energéticas convencionais.

Para além disso, pode ainda ajudar na saúde intestinal e tem propriedades anti-inflamatórias, que contribuem para reduzir o inchaço abdominal.