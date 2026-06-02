Incrédula, Cristina Ferreira repreende concorrentes do Secret Story: «Eu aqui tenho de falar porque isto é muito perigoso»

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O especial do Secret Story – Desafio Final, transmitida esta segunda-feira, 1 de junho, ficou marcada por mais um momento de tensão entre os concorrentes e por uma reação contundente de Cristina Ferreira.

Tudo aconteceu depois de João Ricardo ter ajudado Liliana Oliveira a limpar uma mancha de batom dos dentes com um pedaço de papel. Um gesto aparentemente simples que acabou por gerar polémica dentro da casa.

Marisa Susana e Pedro Jorge criticaram a atitude de Liliana, considerando que a concorrente faltou ao respeito ao namorado, Fábio Pereira. O tema rapidamente chegou ao direto e foi debatido perante todos os intervenientes.

Perante as acusações, Cristina Ferreira decidiu intervir e mostrar o seu desagrado com os comentários feitos pelos concorrentes. «Desculpem lá, eu só tenho de me manifestar aqui, vocês não estão bem», atirou a apresentadora.

Pedro Jorge recordou então uma situação anterior, quando foi acusado de desrespeitar Marisa Pires por ter colocado creme numa colega. «Pois, mas não ouvi isso aí quando foi a parte do creme», respondeu o concorrente.

Cristina Ferreira não deixou o assunto passar em branco e reforçou a sua posição. «Desculpem lá, eu aqui tenho de falar porque isto é muito perigoso», afirmou, visivelmente incomodada com a forma como um gesto sem qualquer conotação romântica estava a ser interpretado.

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A troca de argumentos gerou reações nas redes sociais, onde muitos espectadores saíram em defesa de Liliana e concordaram com a posição assumida pela apresentadora.

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