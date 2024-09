O inesperado aconteceu em direto e Cristina Ferreira confessa temeu o pior: «Ficámos sem respirar»

Cristina Ferreira revelou que a queda de Renata, em direto, na última gala do «Secret Story», deixou todos em estúdio em aflição

Ontem, durante a gala do «Secret Story», enquanto corria para o telefone, Renata caiu no chão de uma forma que preocupou todos. Nas imagens, é possível ver Renata a cair no chão e, posteriormente, vê-se esta imóvel no chão, o que deixou todos aflitos.

Esta manhã, Cristina Ferreira falou sobre o momento que tirou o ar a todos em estúdio. «Ficámos todos sem respirar durante 2 segundos», começou por dizer Cristina Ferreira, ao rever, junto de Cláudio Ramos, Gonçalo Quinaz, Cinha Jardim e Luísa Castel-Branco as imagens da queda da concorrente.

«Eu pensei que ela tinha batido com a cabeça», disse Cinha Jardim, ao assistir às imagens. Já Cláudio Ramos também reagiu, incrédulo: «Coitada».

«É que se percebe perfeitamente que ela vai cair e parece um espalho...», disse Cristina Ferreira, que acrescentou que, no momento, todos ficaram aflitos, mas depois, ao perceberem que Renata estava bem, o momento tornou-se engraçado, levando todos às gargalhadas.