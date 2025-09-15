Não foram só os concorrentes. Também Cristina Ferreira revelou o seu maior segredo em dia de estreia do «Secret Story»

  • Dois às 10
  • Há 3h e 22min

Este domingo assinalou-se o regresso da Casa dos Segredos à antena da TVI e, horas antes da estreia, Cristina Ferreira partilhou com os fãs o seu ritual especial: um passeio até à Ericeira, onde revelou, em tom cúmplice, aquilo a que chamou “o meu maior segredo”.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Este domingo marcou o início de um novo capítulo na vida de Cristina Ferreira. A apresentadora da TVI volta a conduzir uma das mais emblemáticas produções da estação: a nona edição da Casa dos Segredos.

Horas antes da grande estreia, Cristina partilhou com os fãs um pouco da sua rotina matinal. Como já é tradição, a comunicadora começou o dia com um passeio até à Ericeira, um dos seus lugares de eleição, mesmo que o sol teime em esconder-se.

Com a sua habitual boa disposição, Cristina deixou uma frase enigmática, mas carregada de significado:

“É o meu maior segredo”, confessou, num registo cúmplice com os seguidores.

Entre confidências e simbolismos, Cristina Ferreira prepara-se, assim, para dar o pontapé de saída numa nova epopeia televisiva, onde os segredos prometem voltar a prender os portugueses ao ecrã da TVI.

Veja na galeria em cima algumas das imagens que marcam a "paixão" de Cristina Ferreira pela Ericeira.

Temas: Cristina Ferreira Secret Story Dois às 10

RELACIONADOS

Look de Cristina Ferreira arrasou. E a peça que mais sobressaiu foi-lhe oferecida por Manuel Luís Goucha

Cristina Ferreira emociona-se ao lado dos atores da TVI. Chegou o dia de dizer adeus

Depois de celebrar 48 anos, Cristina Ferreira aparece na TVI com novidade que conquistou os fãs

A Não Perder

Fora do «Big Brother Verão», Jéssica Vieira fala de Afonso Leitão: «Surpreendeu-me. Não estava à espera»

Há 34 min

Jéssica Vieira surge no «Dois às 10», mas é a companhia nos bastidores que está a dar que falar

Há 2h e 1min

Revelado: Concorrente do novo «Secret Story» é irmão de um famoso jogador de futebol português

Há 3h e 6min

Não entrou no Secret Story, mas é a pessoa mais falada. Afonso Leitão vê a 'ex' entrar no reality show

Há 3h e 41min

Sara Prata vive momento único com a mãe e Manuel Luís Goucha acaba emocionado

Hoje às 09:13

É necessário lavar a carne e o peixe antes de os cozinhar?

12 set, 17:00

De 142€ por 86€? É desta que tem a air fryer mais elogiada da Amazon

12 set, 16:44
MAIS

Mais Vistos

Jéssica Vieira explica o que fará com os 30 mil euros do prémio

Há 1h e 5min

Jéssica Vieira responde à pergunta que todos queriam ouvir: «Sais a gostar do Afonso?»

Há 1h e 26min

Manuel Luís Goucha emocionado ao ouvir canção dedicada às mães

Hoje às 08:54

Jéssica Vieira faz confissão sobre Afonso Leitão: «Não estava à espera»

Há 1h e 31min

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Aproveite pêras maduras com esta receita de bolo de pêra e chocolate

12 set, 15:00

Sinta o outono nesta tarte de marmelos perfeita para o lanche

12 set, 09:00

Prepare um jantar completo em apenas 35 minutos

11 set, 16:00

O bolo saudável com apenas quatro ingredientes que vai querer fazer para o lanche

11 set, 15:30

Fora do Estúdio

Não entrou no Secret Story, mas é a pessoa mais falada. Afonso Leitão vê a 'ex' entrar no reality show

Há 3h e 41min

Sara Prata vive momento único com a mãe e Manuel Luís Goucha acaba emocionado

Hoje às 09:13

Autópsia revela como avó matou os netos de 6 e 7 anos. Um dos meninos lutava contra um cancro

10 set, 12:30

Toda a gente está a falar deste vestido de Cristina Ferreira

9 set, 09:37

Fotos

Fora do «Big Brother Verão», Jéssica Vieira fala de Afonso Leitão: «Surpreendeu-me. Não estava à espera»

Há 34 min

Jéssica Vieira surge no «Dois às 10», mas é a companhia nos bastidores que está a dar que falar

Há 2h e 1min

Revelado: Concorrente do novo «Secret Story» é irmão de um famoso jogador de futebol português

Há 3h e 6min

Não foram só os concorrentes. Também Cristina Ferreira revelou o seu maior segredo em dia de estreia do «Secret Story»

Há 3h e 22min