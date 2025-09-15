Não foram só os concorrentes. Também Cristina Ferreira revelou o seu maior segredo em dia de estreia do «Secret Story»

Este domingo assinalou-se o regresso da Casa dos Segredos à antena da TVI e, horas antes da estreia, Cristina Ferreira partilhou com os fãs o seu ritual especial: um passeio até à Ericeira, onde revelou, em tom cúmplice, aquilo a que chamou “o meu maior segredo”.

Este domingo marcou o início de um novo capítulo na vida de Cristina Ferreira. A apresentadora da TVI volta a conduzir uma das mais emblemáticas produções da estação: a nona edição da Casa dos Segredos.

Horas antes da grande estreia, Cristina partilhou com os fãs um pouco da sua rotina matinal. Como já é tradição, a comunicadora começou o dia com um passeio até à Ericeira, um dos seus lugares de eleição, mesmo que o sol teime em esconder-se.

Com a sua habitual boa disposição, Cristina deixou uma frase enigmática, mas carregada de significado:

“É o meu maior segredo”, confessou, num registo cúmplice com os seguidores.

Entre confidências e simbolismos, Cristina Ferreira prepara-se, assim, para dar o pontapé de saída numa nova epopeia televisiva, onde os segredos prometem voltar a prender os portugueses ao ecrã da TVI.

Veja na galeria em cima algumas das imagens que marcam a "paixão" de Cristina Ferreira pela Ericeira.