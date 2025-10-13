«Não imaginam a diferença»: Este foi o acontecimento que mudou o dia de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira muda de visual em noite de estreia do «Secret Story»

Acostumada a começar a semana bem cedo no «Dois às 10», Cristina Ferreira aproveitou esta segunda-feira, 13 de outubro, de forma diferente.

A manhã desta segunda-feira, dia 13, foi invulgar para Cristina Ferreira. Devido à transmissão das cerimónias religiosas de Fátima, a TVI não exibiu o habitual programa «Dois às 10», o que proporcionou à apresentadora um momento de pausa na intensa rotina televisiva.

No Instagram, Cristina, de 48 anos, mostrou-se descontraída e feliz por poder desfrutar de algumas horas extra de descanso. “Não imaginam a diferença que é dormir mais de quatro horas neste dia”, escreveu, com humor e alívio.

A comunicadora, que conduz atualmente o «Secret Story 9», acrescentou ainda uma comparação curiosa sobre a sensação de acordar sem pressa: “Esta segunda-feira sabe-me a Natal”, confessou, deixando perceber o quanto valoriza este pequeno presente no início da semana.

A apresentadora rumou à Ericeira, o local de eleição para várias caminhadas matinais.