Novo programa, novo visual. Foi assim que Cristina Ferreira brilhou na estreia do «Secret Story»

  • Dois às 10
  • Ontem às 15:18

Cristina Ferreira surpreendeu na estreia do «Secret Story – Casa dos Segredos» com um visual renovado: cabelo curto, ainda mais loiro e um look branco com detalhes prateados que não deixou ninguém indiferente.

A estreia da nova edição do Secret Story – Casa dos Segredos ficou marcada não só pelo regresso do programa à antena da TVI, mas também pelo impacto do visual escolhido por Cristina Ferreira para conduzir a gala.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI surpreendeu com uma mudança de visual arrojada: cabelo mais curto e ainda mais loiro, que lhe conferiu frescura e modernidade.

Mas não foi apenas o penteado que chamou a atenção. Cristina Ferreira apostou num vestido branco com detalhes prateados, que realçou a sua excelente forma física.

Ao longo da noite, Cristina brilhou no palco e arrancou elogios pela postura.

Veja as fotos na galeria que preparámos para si.

