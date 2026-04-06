Orgulhosa do seu corpo, Cristina Ferreira partilha os três truques para se manter em forma

  • Dois às 10
  • Há 2h e 49min

Cristina Ferreira voltou a dar que falar ao mostrar-se orgulhosa da sua forma física, partilhando com os seguidores os resultados do esforço diário e revelando os hábitos que têm feito a diferença na transformação do seu corpo.

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Na noite deste domingo, 5 de abril, Cristina Ferreira conduziu mais uma gala do “Secret Story 10” — e, como já é habitual, não passou despercebida.

A apresentadora surgiu com um elegante vestido branco, que deixava em destaque os ombros e as costas, e rapidamente conquistou a atenção dos fãs. Nas redes sociais, Cristina não escondeu o entusiasmo com a escolha do visual e até brincou com a situação: “Podem dizer o que quiserem, mas o meu vestido é lindo. Ainda pensei apresentar de costas 😅”, escreveu.

Orgulhosa do percurso que tem feito, Cristina Ferreira partilhou uma reflexão sobre o seu corpo e o trabalho que tem vindo a desenvolver: “Tenho muito orgulho no corpo que estou a construir. Ver os resultados do esforço diário compensa qualquer ‘não me apetece’… Alimentação, exercício, suplementação”, revelou.

Uma partilha sincera que rapidamente gerou reações entre os seguidores, que elogiaram não só a boa forma da apresentadora, mas também a disciplina e dedicação demonstradas.

Temas: Cristina Ferreira Secret Story Alimentação saudável Exercício
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