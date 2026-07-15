Os fãs não param de elogiar a pele de Cristina Ferreira. Apresentadora explica o que «faz a diferença»

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Cristina Ferreira voltou a chamar a atenção dos seguidores. A apresentadora da TVI recebeu vários elogios à sua aparência e acabou por revelar aquilo que considera ser o verdadeiro segredo para manter uma pele saudável e luminosa.

Através dos stories do Instagram, Cristina partilhou algumas das mensagens enviadas pelas fãs, que não esconderam a admiração pelo seu aspeto. «Pele maravilhosa» e «E essa pele? O glow está fabuloso» foram alguns dos comentários que a comunicadora fez questão de destacar.

Perante tantas reações, Cristina Ferreira decidiu responder e explicou que o resultado não se deve a qualquer fórmula milagrosa, mas sim a hábitos consistentes ao longo do tempo. «A nossa pele merece o melhor. É fruto das nossas escolhas alimentares, da água que bebemos, das horas de sono, do stress e dos cremes que usamos. Os da "eusougiraoficial" são os meus aliados desde o primeiro dia. É a consistência que faz a diferença», revelou.

A publicação rapidamente gerou novas reações, com vários seguidores a elogiarem não só o brilho da pele da apresentadora, mas também a importância da mensagem que deixou sobre os cuidados diários e o estilo de vida

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Cristina Ferreira Secret Story Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Cristina Ferreira não esconde emoção ao ver idoso chorar pela mulher com Alzheimer: «Há dias em que não me conhece»

A terminar as férias, Cristina Ferreira mostra-se sem maquilhagem: «Sem nada. Só amor»

Praia paradisíaca, vestido transparente e excelente forma física. Cristina Ferreira deslumbra nas férias: «Parece uma deusa»

Fora do Estúdio

«O que é que aconteceu?»: Carolina Pinto não esconde emoção ao falar do fim da relação com Marco Costa

Há 3h e 21min

Luto. Desfeita, Rosa Bela chora a morte de pessoa muito especial: «É tão difícil encontrar palavras»

Hoje às 14:42

«Até nos piores momentos»: Ariana Miranda revela problema de saúde e Diogo Maia reage com emoção

Hoje às 12:03

Apoiada por Diogo Maia. Ariana Miranda faz anúncio e revela problema de saúde que a levou ao hospital

Hoje às 08:48

O que se passa com Ariana Miranda? Ex-concorrente do Secret Story comunica decisão e preocupa fãs

Hoje às 08:36

Não deixou passar. Ao lado do namorado, Eva Pais responde a comentários de Catarina Miranda

Ontem às 20:31

O primeiro corte de cabelo. Filha de Marisa e Pedro Jorge fica ainda mais parecida com a mãe: «Princesa linda»

Ontem às 15:26
MAIS

Mais Vistos

Aos 5 anos, Gabriel enfrenta terceiro tumor e médicos não têm esperança

Ontem às 11:24

Cristina Ferreira esclarece motivo de ausência em programa da TVI: “Não posso mesmo”

Hoje às 10:00

Afinal, o que faz Soraia Moreira no estrangeiro? Daniel Guerreiro responde

Hoje às 10:06

Cláudio Ramos revela que pondera uma mudança inesperada. E a reação de Cristina Ferreira não passou despercebida

Ontem às 10:12

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Milhares de pessoas já experimentaram o gelado caseiro desta influencer. E o sucesso não para de crescer

Ontem às 15:00

Ninguém acredita que este pudim de maracujá tem só 50 calorias. E faz-se com algo que todos temos em casa

9 jul, 15:00

Se tem manga em casa, tem mesmo de experimentar este bolo

5 jul, 09:00

Ninguém acredita que este pudim se faz em apenas dois passos

4 jul, 14:00

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Custava 599 euros e está agora a 304: este robot está a metade do preço

Há 39 min

Uma praia fluvial de água azul-turquesa? Existe e fica em Portugal

Há 1h e 52min

Vai viajar com o cão no carro? Cuidado: se não fizer isto, pode ser multado

Há 2h e 52min

«O que é que aconteceu?»: Carolina Pinto não esconde emoção ao falar do fim da relação com Marco Costa

Há 3h e 21min