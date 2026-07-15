Os fãs não param de elogiar a pele de Cristina Ferreira. Apresentadora explica o que «faz a diferença»

Cristina Ferreira voltou a chamar a atenção dos seguidores. A apresentadora da TVI recebeu vários elogios à sua aparência e acabou por revelar aquilo que considera ser o verdadeiro segredo para manter uma pele saudável e luminosa.

Através dos stories do Instagram, Cristina partilhou algumas das mensagens enviadas pelas fãs, que não esconderam a admiração pelo seu aspeto. «Pele maravilhosa» e «E essa pele? O glow está fabuloso» foram alguns dos comentários que a comunicadora fez questão de destacar.

Perante tantas reações, Cristina Ferreira decidiu responder e explicou que o resultado não se deve a qualquer fórmula milagrosa, mas sim a hábitos consistentes ao longo do tempo. «A nossa pele merece o melhor. É fruto das nossas escolhas alimentares, da água que bebemos, das horas de sono, do stress e dos cremes que usamos. Os da "eusougiraoficial" são os meus aliados desde o primeiro dia. É a consistência que faz a diferença», revelou.

A publicação rapidamente gerou novas reações, com vários seguidores a elogiarem não só o brilho da pele da apresentadora, mas também a importância da mensagem que deixou sobre os cuidados diários e o estilo de vida