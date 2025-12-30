Pedro Jorge ficou em 'choque' ao ver Cristina Ferreira. E há um detalhe que não ainda não lhe saiu da cabeça

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:14

A visita de Cristina Ferreira à casa do Secret Story foi muito acarinhada pelos concorrentes.

A visita de Cristina Ferreira à casa do Secret Story esta segunda-feira deixou os finalistas em verdadeiro estado de êxtase. Para além da surpresa e da animação, houve um detalhe que rapidamente se tornou tema de conversa entre os concorrentes: a aparência da apresentadora ao vivo.

Todos admitiram ter ficado surpreendidos, mas foi Pedro Jorge quem se mostrou mais vocal. Entre comentários e risos, o concorrente confessou que Cristina Ferreira é ainda mais bonita fora do ecrã, destacando algo que não estava à espera.

O que mais o surpreendeu foi a altura da apresentadora. Pedro Jorge revelou ter ficado com a sensação de que Cristina é mais alta do que ele, um detalhe que não passou despercebido depois da visita e que acabou por gerar comentários bem-humorados dentro da casa.

O momento acabou por reforçar a admiração dos concorrentes pela apresentadora, que, além de levar alegria e notícias do exterior, deixou também uma forte impressão pessoal nos finalistas, já a viverem os últimos dias da experiência.

Temas: Cristina Ferreira Secret Story Pedro Jorge

