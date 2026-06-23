Cristina Ferreira acompanhou o jogo de Portugal de uma forma pouco habitual

É um dos maiores parques aquáticos do mundo e fica em Portugal. Tem escorregas gigantes e vista para a montanha

Numa noite em que milhares de portugueses estavam colados ao ecrã para acompanhar mais um jogo da Seleção Nacional, Cristina Ferreira mostrou que vive o futebol à sua maneira

Cristina Ferreira partilhou alguns momentos da sua rotina nas redes sociais e mostrou que, mesmo em dia de jogo de Portugal no Mundial 2026, não abdica dos hábitos que fazem parte do seu dia a dia. Conhecida pela disciplina que mantém nos últimos tempos, a apresentadora continua a dividir o tempo entre os compromissos profissionais, o exercício físico e os momentos de descanso.

Nos últimos meses, a apresentadora tem mostrado aos seguidores várias facetas da sua rotina, desde os treinos regulares aos cuidados com a alimentação. Aliás, a prática de exercício físico é uma das prioridades assumidas por Cristina Ferreira, que já revelou por diversas vezes a importância que dá ao bem-estar físico e mental.

Mas se muitos esperavam vê-la exclusivamente concentrada no jogo da Seleção, a verdade é que a noite foi passada de forma bem diferente. Enquanto Portugal entrava em campo, Cristina aproveitou para cumprir mais uma sessão de treino, cumprindo os seus objetivos.





Depois do exercício, houve ainda tempo para uma refeição simples e equilibrada: bacalhau cozido com batata, feijão verde e ovo cozido, antes de mais um direto do "Secret Story - Desafio Final"

E a noite está longe de terminar. Terminado o jogo de Portugal, Cristina Ferreira tem ainda encontro marcado com os concorrentes do reality show, numa fase decisiva, que se aproxima da grande final.