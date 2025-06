Cristina Ferreira em lágrimas depois de fazer confissão a Solange

Indignada, Solange Tavares deixa Luís Gonçalves pendurado no confessionário. Veja aqui as imagens

Cristina Ferreira emocionou-se ao deixar uma mensagem profunda e inspiradora a Solange, ex-concorrente do «Big Brother». A apresentadora destacou a fragilidade da participante como uma força por descobrir e incentivou-a a seguir confiante rumo ao seu crescimento pessoal.

Cristina Ferreira emocionou-se, no «Dois às 10», ao deixar uma mensagem profunda e inspiradora a Solange, concorrente expulsa do «Big Brother». A apresentadora, visivelmente comovida, dirigiu palavras de grande carinho e empatia à jovem, assumindo que sempre sentiu uma ligação especial com ela desde o início do programa. «Eras mesmo das minhas concorrentes favoritas», confessou, destacando a fragilidade de Solange como uma qualidade que, quando bem compreendida, pode transformar-se numa poderosa aliada no seu crescimento pessoal.

Ao longo do seu discurso, Cristina incentivou Solange a libertar-se da «carapaça» emocional que tem usado como proteção, lembrando-lhe que «há dias em que é preciso tirar a tal carapaça» e que, apesar dos medos, «vais perceber que quem for para ficar, fica. Quem for para magoar, magoa». Estas palavras tocaram não só a concorrente, mas também muitos espectadores que assistiam ao momento em direto.

A emoção aumentou ainda mais quando Cristina fez referência a outro momento marcante do programa: o testemunho de Fátima, uma espectadora que precisava urgentemente de uma cadeira de rodas e que, graças à solidariedade de três funcionários de uma IPSS, a recebeu durante a emissão. «A vida é isto. Por muito que pareça uma tormenta, há um dia que há uma luz», disse Cristina, concluindo com esperança e ternura. «A tua, que te parece muito tênue, está aí cheia de brilho para a tua vida. Mereces mesmo», terminou.

Num fecho tocante, Cristina chamou carinhosamente Solange de «peixinho preto grande» e expressou o desejo sincero de voltarem a cruzar caminhos. Num programa onde a emoção se mistura com o entretenimento, esta despedida provou, mais uma vez, a capacidade da televisão de tocar vidas e deixar marcas para lá do ecrã.