«É pior quando a mulher é mais velha e o homem é mais novo»: Cristina Ferreira pronuncia-se sobre relações com diferença de idades

O debate sobre relações com diferenças de idades foi hoje abordado por Susana Dias Ramos no «Dois às 10». A sexóloga defendeu que sempre houve mulheres mais velhas interessadas em homens mais novos, sem que isso seja um problema, e critica a visão machista da sociedade que ainda condena mais severamente relações onde a mulher é mais velha. Cristina Ferreira, por sua vez, destacou que, a seu ver, essas relações são frequentemente «menos aceites»: «É pior quando a mulher é mais velha e o homem é mais novo».

Susana Dias Ramos também desmitificou a ideia de que a sexualidade feminina diminui com a idade, afirmando que as mulheres têm uma qualidade sexual mais duradoura e um novo pico sexual a partir dos 45 anos. «Nós, mulheres, vamos ter uma qualidade sexual até muito mais tarde do que um homem. Nós, mulheres temos um novo início de pico sexual a partir dos 45, aproximadamente», explicou.