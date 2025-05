Todas vão querer esta t-shirt sensual da coleção de Cristina Ferreira

O novo lançamento de Cristina Ferreira que todas as mulheres querem: o fato versátil que combina com ténis ou saltos altos

Esta manhã, no programa «Dois às 10», Cristina Ferreira voltou a afirmar-se como um verdadeiro ícone de estilo e confiança. A apresentadora surgiu com uma peça que rapidamente captou todas as atenções: uma t-shirt branca com um bralette em renda preta incorporado — uma combinação arrojada, sensual e carregada de simbolismo feminino.

A peça, da prestigiada coleção da designer Elisabetta Franchi, está disponível no site de Cristina Ferreira e promete tornar-se num must-have da estação. O design funde a simplicidade clássica de uma t-shirt branca com a ousadia e sofisticação de um bralette em renda preta, criando um contraste impactante e profundamente elegante.

Mais do que uma escolha estética, este look é um verdadeiro statement de sensualidade, liberdade e empoderamento feminino — três valores que Cristina Ferreira tem vindo a representar de forma marcante ao longo da sua carreira.

Para quem quiser recriar este look ousado e cheio de personalidade, a peça já está disponível aqui.

Aproveite para ver, acima, na galeria, outros looks de Cristina Ferreira.