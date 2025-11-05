Tempestade 'assusta' Cristina Ferreira: «Aprendi esta oração com a minha mãe e esta noite dei por mim a dizê-la»

A forte trovoada que se fez sentir durante a madrugada deixou Cristina Ferreira em alerta. A apresentadora revelou ter recordado uma oração que a mãe lhe ensinou em criança — uma tradição familiar que voltou a ganhar sentido numa noite de susto.

A tempestade que marcou a noite desta quarta-feira não passou despercebida a Cristina Ferreira. Nas redes sociais, a apresentadora da TVI partilhou com os seguidores um momento de emoção e memória, confessando que o som dos trovões a fez recordar um ritual da infância. “Aprendi esta oração com a minha mãe, que sempre teve pânico de trovoada. Esta noite, confesso, que dei por mim a dizê-la”, escreveu Cristina.

A oração, muito conhecida na tradição popular portuguesa, é dirigida a Santa Bárbara, padroeira contra as tempestades e relâmpagos: “Santa Bárbara, afastai a trovoada, lá bem para longe, onde não haja beira nem folha de oliveira, nem pedrinha de sal onde possa fazer mal.”

A partilha da apresentadora rapidamente gerou reações, com muitos seguidores a identificar-se com o gesto e a recordar as suas próprias memórias de infância durante noites de trovoada.