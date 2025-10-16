Cristina Ferreira enfrentou contratempo que afeta milhares de portugueses

  • Dois às 10
  • Hoje às 08:52

Cristina Ferreira viveu esta quarta-feira, 15 de outubro, uma situação que muitos portugueses conhecem bem.

Cristina Ferreira enfrentou um contratempo bem conhecido de muitos portugueses. Na quarta-feira, 15 de outubro, após apresentar o programa «Dois às 10», a apresentadora da TVI partilhou nas suas redes sociais um momento de frustração: ficou presa no trânsito durante mais de uma hora.

Nos stories do Instagram, Cristina publicou uma fotografia tirada do carro, onde se vê o viaduto Duarte Pacheco e uma longa fila de veículos, escrevendo na legenda: “Há mais de uma hora numa das principais entradas de Lisboa”, acompanhada por um emoji de desespero.

A partilha rapidamente gerou empatia entre os seguidores, que se identificaram com o cenário típico das manhãs e fins de tarde lisboetas.

Temas: Cristina Ferreira Transito Dois às 10 Lisboa

