Nova série da TVI é inspirada na vida de sacrifício dos pais de Cristina Ferreira

Idealizada por Cristina Ferreira, a nova série «Mulheres, às Armas» é baseada na realidade que esta viveu ao ver o pai partir para a guerra, retratando a experiência de quem vai e de quem fica.

A TVI está prestes a estrear o seu mais novo projeto de ficção, a minissérie «Mulheres, às Armas», com estreia marcada para o dia 11 de abril. Composta por três episódios, a produção mergulha na luta das mulheres pela emancipação e igualdade durante o regime do Estado Novo.

Escrita por Filipa Martins e realizada por Patrícia Sequeira, «Mulheres, às Armas» é produzida pela Santa Rita Filmes e surge de uma ideia original de Cristina Ferreira. A apresentadora revela que se inspirou na sua própria realidade, ao ver o seu pai partir para a guerra, e a série é uma representação fiel da história de quem foi para a guerra e da realidade de quem ficou. A minissérie procura capturar as dificuldades e os desafios enfrentados pelas mulheres que, na ausência dos homens, enfrentaram sozinhas as adversidades do regime e o peso da guerra.

«Mulheres, às Armas» conta a história de mulheres de diferentes origens, que se aventuram no caminho da emancipação e da luta por um país mais justo e igualitário. A amizade feminina, que se torna o maior pilar de apoio para as personagens, é um dos pontos centrais da trama. A solidariedade entre elas se revela essencial para enfrentar as pressões da ditadura e quebrar os papéis tradicionais de mãe, esposa e dona de casa.

A série é um tributo às heroínas anónimas que lutaram pela liberdade e pelos direitos das mulheres, muitas vezes sem reconhecimento. «Mulheres, às Armas» é uma reflexão sobre o poder da união feminina e a luta por um futuro mais igualitário.

Não perca a estreia de «Mulheres, às Armas» no dia 11 de abril, uma oportunidade para revisitar a história e conhecer a realidade vivida por tantas mulheres que, com coragem e solidariedade, ajudaram a construir um país mais justo.