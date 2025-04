Tudo sobre o look de Cristina Ferreira após as férias com João Monteiro

Saiba qual foi o detalhe mais falado.

Cristina Ferreira, de 47 anos, está de regresso ao ecrã depois de umas férias de sonho na Tanzânia, onde esteve acompanhada pelo namorado, João Monteiro, de 31 anos, e pelo filho, Tiago. Depois de dias passados entre paisagens exóticas, descanso e momentos em família, a apresentadora voltou ao «Dois às 10» com um look descontraído que não passou despercebido.

No programa, Cristina surgiu com umas calças de ganga e uma camisa branca clássica. De sorriso no rosto e sempre bem-humorada, partilhou que a camisa já faz parte do seu armário há algum tempo, mas que continua a ser uma das suas favoritas: «Camisa linda, que já tenho há algum tempo», comentou em direto.

O detalhe mais falado foi, no entanto, o calçado. Cristina apareceu de sandálias, o que surpreendeu, tendo em conta as temperaturas mais frescas que se fazem sentir. Quando questionada, respondeu com naturalidade: «Não consigo usar sapatos fechados», e acrescentou a rir: «Eu vim de férias, não vim para o inverno!»

Com o seu estilo descontraído e autêntico, Cristina mostrou mais uma vez que conjugar conforto com elegância é possível — e que o espírito das férias ainda pode acompanhar-nos por mais uns dias, mesmo depois do regresso à rotina. Sandálias incluídas.

A apresentadora revelou detalhes das férias em direto: