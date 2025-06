Férias sem gastar uma fortuna: recriámos o sonho de Cristina Ferreira a dois passos de Portugal

Inspirámo-nos nas férias da nossa apresentadora em abril e descobrimos um paraíso selvagem mais perto de casa

Cristina Ferreira realizou, em abril, um sonho que está no topo da lista de desejos de muitos viajantes: seguiu num safari no Serengeti. As imagens que partilhou encantaram e despertaram a nossa imaginação. Por isso, fomos à procura de alternativas e encontrámos uma opção surpreendente: bem mais próxima e acessível, mas capaz de proporcionar o encontro com os mesmos animais e sensações semelhantes às de uma aventura em África.

Estamos a falar do Parque Natural de Cabárceno, uma verdadeira joia da natureza espanhola, situada a meros 15 minutos de Santander. Este espaço ocupa 750 hectares e oferece um ambiente onde os animais circulam livremente, como se estivessem nas vastas planícies africanas — mas a poucas horas de viagem de Portugal.

Uma experiência de safari com sabor ibérico

Diferente dos tradicionais jardins zoológicos, o Cabárceno não recorre a jaulas nem a cercas. Este parque foi criado sobre uma antiga mina de ferro a céu aberto, e apresenta uma paisagem marcada por escarpas imponentes, lagos tranquilos e formações rochosas que parecem de outro planeta. Os responsáveis garantem que os animais vivem aqui em condições de liberdade quase total. Tal como na savana africana, há disputas territoriais, caça, reprodução — a natureza em estado puro. Com a vantagem de estar muito mais perto e ser significativamente mais económico.

Um mergulho completo na natureza

O parque é percorrido por mais de 20 quilómetros de estrada que conduzem os visitantes através de habitats representativos dos cinco continentes. Ao longo do percurso, existem áreas para piqueniques, restaurantes, miradouros, trilhos botânicos e até um parque infantil.

É possível planear a visita com recurso a um mapa interativo ou ao Google Maps, escolhendo os animais que se pretende ver e traçando o percurso desejado. Os visitantes podem ainda entrar com autocaravanas e levar os seus cães. Seja a pé, de bicicleta ou a bordo do teleférico, é possível explorar quase todo o recinto.

No TripAdvisor, vários portugueses relataram as suas experiências no Parque de Cabárceno, elogiando a beleza natural, a proximidade aos animais e a boa organização das infraestruturas. Muitos descrevem a visita como memorável e recomendam especialmente para famílias com crianças.

Preços e horários

Os bilhetes infantis variam entre os 15 e os 25 euros, dependendo da época. Para adultos, os preços oscilam entre os 25 euros (época baixa) e os 45 euros (época alta). O parque está aberto durante todo o ano, com exceção dos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1 de janeiro. Os horários são ajustados conforme a época:

Época baixa: das 10h00 às 18h00

Época alta (verão): das 9h30 às 19h30

Onde ficar?

Na zona envolvente, existem várias opções de alojamento, que vão desde o turismo rural a hotéis com mais comodidades. Eis algumas sugestões: