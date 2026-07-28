Cristina Ferreira revela o hábito matinal que considera indispensável para as mulheres: «É um ensinamento para a vida»

Cristina Ferreira falou sobre um hábito de vida saudável.

Logo no início do Dois às 10, a apresentadora deixou um conselho relacionado com o consumo de café, defendendo que a primeira bebida do dia não deve ser tomada em jejum. "Qualquer mulher, antes de beber café, deve comer proteína e beber água. Ensinamento para a vida", afirmou.

Perante as dúvidas de Cláudio Ramos, Cristina Ferreira reforçou a importância da hidratação logo ao acordar. "Antes, o teu organismo precisa de água. Qualquer pessoa devia beber água antes de acordar", disse, corrigindo de seguida a ideia para explicar que a água deve ser a primeira bebida do dia.

A apresentadora tem partilhado regularmente os hábitos que adotou para cuidar da saúde e do bem-estar, desde a alimentação ao exercício físico, defendendo que pequenas mudanças na rotina podem fazer a diferença a longo prazo.