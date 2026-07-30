«Chegou esta mensagem e levei um abanão»: Cristina Ferreira faz alerta sobre tema que afeta milhares de mulheres

Cristina Ferreira voltou a usar as redes sociais para abordar um tema que considera importante e que, garante, não deve continuar a ser ignorado. A apresentadora revelou que recebeu uma mensagem que a fez refletir profundamente e confessou: "Levei mais um abanão."

Tudo começou quando, enquanto fazia as unhas, ouviu o desabafo de uma mulher de 43 anos sobre as dificuldades que tem sentido. "Ouvir. É preciso ouvir, é preciso falar. Hoje, enquanto fazia as unhas, uma mulher de 43 anos falava dos calores que sentia, que não estava a conseguir controlar, que não perdia peso de maneira nenhuma, que não tinha vontade para nada", começou por contar.

No entanto, foi uma frase em particular que mais a marcou. "Mas pouco tempo depois veio o: 'não quero ser velha, não estou a suportar a ideia, já me sinto velha'", revelou.

Mais tarde, depois de partilhar este episódio nas stories do Instagram, Cristina Ferreira recebeu uma mensagem de uma seguidora que a emocionou. "Pouco depois de partilhar nas stories chegou esta mensagem que está no vídeo. E levei mais um abanão", escreveu.

Perante este testemunho, a apresentadora deixou um apelo para que o tema seja discutido de forma aberta. "Não podemos calar este assunto. A perimenopausa e a menopausa são fases muito desafiantes para uma mulher, mexe com tudo, há uma sensação de descontrolo que assusta", afirmou.

Cristina Ferreira adiantou ainda que a marca da qual é fundadora está a preparar novidades relacionadas com esta fase da vida das mulheres. "Na @eusougiraoficial temos a certeza, depois de muitos estudos, que pode ser o início. Em breve. Livres, mulheres livres", rematou.