De Maiorca para o paraíso português: É nesta praia que Cristina Ferreira passa férias há mais de 30 anos

Cristina Ferreira trocou Palma de Maiorca por Vila Nova de Milfontes e regressou ao lugar onde, há mais de 30 anos, passa as férias de verão. Nas redes sociais, a apresentadora da TVI partilhou registos do destino escolhido este ano e deixou declarações emotivas sobre o local que, garante, é onde recarrega energias e reencontra a verdadeira felicidade.

Cristina Ferreira trocou Palma de Maiorca por Vila Nova de Milfontes e não esconde que este é, para si, um destino insubstituível. A apresentadora, de 47 anos, revelou o novo capítulo das férias de verão através das redes sociais: "De Mallorca para Vila Nova de Milfontes", escreveu no Instagram, onde tem vindo a partilhar alguns momentos vividos nesta vila costeira do Alentejo.

"Posso ir a 1000 destinos no mundo, mas férias de verão sem Vila Nova de Milfontes, não são férias... mesmo com neblina", garantiu Cristina Ferreira, numa das imagens publicadas. Num outro registo, reforçou o valor emocional que atribui ao local: "O melhor lugar é sempre onde estão os que amas."

Mais do que um simples refúgio de verão, Vila Nova de Milfontes representa, para a comunicadora, décadas de memórias e tradição. "Há mais de 30 anos que é casa de férias, onde a água fria lava a alma, o rio corre na direção certa e a família se une em amor. Vamos muitos, numa só casa, a dormir em sofás e a desejar o sabor do peixe ali grelhado com salada."

Cristina confessou ainda que o que mais a encanta é a simplicidade desta rotina que se repete todos os anos: "Fazemos tudo igual, todos os anos. Revisitamos as mesmas memórias e somos genuinamente felizes."

Na partilha, a apresentadora da TVI destacou ainda a beleza discreta do lugar: "A neblina da manhã torna-se mágica com a idade, as caminhadas pelos caminhos de terra partilha. Nada se compara. Nada."

“Acho que é aqui que ganho a energia do ano. E onde pouso o coração”, rematou.