Ator Vitor de Sousa gera preocupação: «Continua sem atender o telefone»

No «Dois às 10», falamos sobre a situação preocupante do ator Vítor de Sousa, que enfrenta alegadamente uma depressão profunda e se encontra fechado em casa.

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abordaram a situação preocupante do ator Vítor de Sousa. Inicialmente, surgiu a notícia do seu desaparecimento, causando apreensão entre os colegas e o público. Posteriormente, foi relatado que Vítor de Sousa estava recluso em casa, a lidar com uma depressão, sem atender o telefone ou abrir a porta a ninguém.

A atriz Simone de Oliveira foi a primeira a conseguir estabelecer contato com Vítor de Sousa, expressando o desejo de que ele procurasse ajuda na Casa do Artista. A conversa destacou a dificuldade em ver uma figura pública tão ativa a passar por este momento delicado e o impacto da sua ausência.

Luísa Castel-Branco contou-nos que falou com Simone de Oliveira e que o ator "continua sem atender o telefone", com exceção de algumas pessoas. A comentadora frisou o histórico de lutas do ator contra a depressão, agravada pela morte da sua mãe e pela perda de amigos e colegas de profissão.

Também foi mencionado o sofrimento de Vítor de Sousa ao se deparar com os efeitos da idade na sua imagem, algo que o afetou profundamente por depender da aparência na sua carreira.