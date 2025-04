Desvendada a companhia de Cristina Ferreira nas férias a Zanzibar. E surge irreconhecível em foto

«Cheguei ao paraíso»: Cristina Ferreira revela destino das suas férias. E parece mesmo as Maldivas

Viagem de sonho: Cristina Ferreira aventura-se pelo continente africano. Veja aqui as imagens

Cristina Ferreira encanta com novas imagens da viagem a África: «A água mais quente da minha vida»

Cristina Ferreira está a desfrutar de uns dias de descanso em Zanzibar, mas não está sozinha. A apresentadora revelou finalmente quem a acompanha nesta escapadinha de luxo. E a foto partilhada está a dar que falar: surge quase irreconhecível, com um visual bem diferente do habitual.

Cristina Ferreira voltou a dar que falar nas redes sociais, desta vez ao partilhar uma imagem ao lado do namorado, João Monteiro, durante as férias em Zanzibar. A apresentadora tem partilhado vários momentos destes dias de descanso, mas foi esta nova publicação que captou ainda mais a atenção dos seguidores.

Ao longo da viagem, Cristina tem encantado os fãs com fotografias de paisagens paradisíacas e momentos relaxantes. No entanto, só agora decidiu divulgar o primeiro registo em que surge ao lado do tenista João Monteiro.

Na imagem partilhada, o casal aparece com o rosto coberto por uma máscara facial, num ambiente descontraído e de bem-estar. A legenda escolhida por Cristina Ferreira foi curta, mas significativa: «Detox».

Como seria de esperar, os seguidores não tardaram a reagir, enchendo a publicação de comentários carinhosos e curiosos.

Veja, em baixo, a imagem partilhada pela apresentadora.