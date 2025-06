Praia económica com água a 30 graus: parece Cuba ou México, mas fica muito mais perto

Se procura uma praia com águas quentes, quase a 30 graus, e preços acessíveis, não precisa de ir até Cuba ou México. Esta opção fica bem mais perto e oferece tudo o que precisa para umas férias perfeitas sem gastar muito.

Se procura um destino paradisíaco para as suas próximas férias, saiba que existem opções mais económicas e com voos menos longos. É o caso desta praia em Chipre, perto do centro da pitoresca localidade de Agia Napa, que se destaca como uma das melhores pérolas da Europa.

Premiada como a Melhor Praia da Europa de 2024 pela seguradora britânica Quotezone, este refúgio de areia dourada oferece tudo o que sonhamos: águas cristalinas e quentes, noites amenas e boa comida.

Com uma extensão de 600 metros, a praia de Nissi é ainda conhecida pelas suas águas calmas, protegidas contra os ventos e sem ondas, o que a torna um destino ideal para famílias com crianças e para os amantes de desportos aquáticos. Além disso, a praia tem Bandeira Azul e nadadores-salvadores de abril a outubro.

A temperatura da água é um dos maiores motivos para escolher esta praia: em agosto pode atingir os 28 graus, com registos acima dos 29. Em junho e setembro, a temperatura da água varia entre os 24 e 27 graus, e em outubro o mar mantém-se acima dos 25 graus.

O mês mais quente é julho, com temperaturas máximas diárias médias de 32 graus e mínimas de 24, garantindo um verão com noites quentes.

Onde ficar?

Esta região oferece muitas opções de alojamento, desde hotéis de luxo a preços acessíveis. É possível encontrar quartos duplos por cerca de 100 euros por noite, enquanto estadias em hotéis cinco estrelas podem custar cerca de 250 euros, valores muito competitivos face a outros destinos.

Como chegar à praia de Nissi?

Turistas portugueses podem voar para o aeroporto internacional de Larnaca, em Chipre, com voos disponíveis a partir de várias cidades europeias, como Milão ou Barcelona. Consulte o Google Flights para encontrar as melhores opções de voos baratos. A partir de Larnaca, o percurso até Nissi Beach demora entre 40 a 50 minutos de carro, sendo possível alugar um veículo ou optar por transportes públicos.

A República de Chipre é membro pleno da União Europeia, por isso, para entrar só é necessário ter o cartão de cidadão válido. O Portal das Comunidades aconselha que «apesar da baixa taxa de criminalidade em ambas as partes da ilha, deverá manter as habituais medidas de segurança, guardar bem o passaporte (de preferência manter uma cópia num outro local) e deixar os valores no cofre do hotel».

O que diz quem já lá foi?

Nas avaliações do TripAdvisor, os visitantes descrevem a praia como «espetacular», destacando a limpeza da água, a areia dourada e a proximidade de bares e restaurantes. É especialmente recomendada para famílias e casais, devido ao ambiente seguro e à diversidade de atividades disponíveis.