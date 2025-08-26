Cuca Roseta declara-se ao namorado: «Amo-te por tudo o que somos juntos»

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:58

A fadista partilhou uma mensagem especial nas redes sociais, deixando evidente a cumplicidade e a paixão que une o casal.

Cuca Roseta vive um período marcado pelo amor e pela felicidade desde que assumiu a relação com Manu Rodrigues. No passado domingo, 10 de agosto, a fadista partilhou várias fotografias ao lado do companheiro, instrutor de ioga, acompanhadas de um texto inspirador sobre o significado do amor.

Na legenda, recorreu a uma citação emotiva e reflexiva: «Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei apenas um gongo retumbante ou um címbalo que ressoa». A artista destacou que, mesmo perante grandes talentos ou sacrifícios, sem amor nada tem verdadeiro valor.

«O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não é orgulhoso…», escreveu ainda, sublinhando que o amor protege, confia, espera e persevera, acrescentando que «o amor nunca falha».

Perante a declaração, Manu Rodrigues não tardou a reagir: «Que texto lindo sobre amor. Amo-te por tudo o que és e que somos juntos. O maior é sempre o amor».

