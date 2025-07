Azia e refluxo? Esta especiaria é tão eficaz como o medicamento mais tomado

Sabia que uma das especiarias mais usadas pelos portugueses tem um efeito semelhante ao omeprazol, mas sem efeitos secundários?

Distúrbios estomacais, como a azia, são bastante comuns. A sua ocorrência torna-se ainda mais provável em pessoas que estão a tomar medicamentos como os anti-inflamatórios. O omeprazol, amplamente conhecido, é uma das substâncias mais prescritas nestas situações. Trata-se de um protetor gástrico que atua reduzindo a produção de ácido no estômago, ajudando, assim, a prevenir o desconforto provocado pelo refluxo gástrico ou pela azia. No entanto, sabia que existe uma especiaria capaz de produzir um efeito semelhante?

Segundo um estudo recente, o açafrão-das-Índias, também conhecido por curcuma, apresenta uma eficácia comparável à de um antiácido no tratamento do refluxo, mas com menos efeitos secundários. A curcumina, o principal composto ativo desta planta, revelou-se eficaz no alívio da indigestão e da azia.

Com propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas, a curcumina pode mesmo constituir uma alternativa ao omeprazol, conforme concluiu o estudo publicado na revista científica BMJ.

O ensaio clínico, citado pelo jornal espanhol El Mundo, analisou 206 participantes com idades compreendidas entre os 18 e os 70 anos, todos com sintomas recorrentes de desconforto estomacal. Entre 2019 e 2021, os pacientes seguiram um tratamento com a duração de 28 dias, divididos em três grupos distintos. O primeiro grupo tomou curcuma (duas cápsulas grandes de curcumina de 250 mg, quatro vezes por dia) e uma cápsula pequena simulada. O segundo grupo recebeu uma cápsula pequena de 20 mg de omeprazol por dia e duas cápsulas grandes de placebo, também quatro vezes por dia. O terceiro grupo combinou curcumina com omeprazol.

Todos os participantes apresentavam sintomas semelhantes, como dispepsia e desconforto ou dor na zona superior do abdómen, no início do estudo. Após os 28 dias de tratamento, foram avaliados, sendo novamente reavaliados ao fim de 56 dias. Os resultados revelaram que a curcumina foi bem tolerada e considerada segura. Além disso, os três grupos relataram melhorias semelhantes nos sintomas, em comparação com o início da investigação.

O açafrão-das-Índias tem vindo a ser utilizado há séculos como remédio natural para a indigestão. Originária da Índia e da Indonésia, a curcumina é extraída da raiz da planta e é amplamente reconhecida pelas suas propriedades terapêuticas. A sabedoria popular atribui-lhe vários benefícios, incluindo ajudar na perda de peso, combater gripes e constipações, desintoxicar o fígado, regular a flora intestinal e reforçar o sistema imunitário.

Recentemente, a nutricionista Neide Rangel, falou de vários benefícios no Dois às 10: