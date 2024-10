As primeiras declarações de Cynthia sobre o caso de Nuno da Silva - «Muita coisa não corresponde com a verdade»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Novos desenvolvimentos do caso de Nuno da Silva

Nuno da Silva, ex-concorrente do «Love On Top», suspeito de tentativa de homicídio do filho

Esposa de Nuno da Silva e mãe do filho que o ex-concorrente tentou matar pronunciou-se pela primeira vez sobre os atos do marido

Cynthia Noriega, mulher de Nuno da Silva, falou, pela primeira vez, na passada terça-feira, sobre o facto do marido ter tentado matar um dos filhos que o casal tem em comum.

«Apenas para confirmar que o Noah está bem, já foi analisado e tratado no hospital e já estamos em casa. Em relação ao sucedido, peço por favor respeito neste momento tão delicado», começou por escrever a ex-concorrente do «Love On Top» nas suas redes sociais.

«Um dia conto-vos a minha versão. Até lá parem de especular porque muita coisa está a ser dita que não corresponde com a verdade. O Nuno irá responder em tribunal consequente dos seus atos cometido no dia de ontem. Obrigada a todas as mensagens de apoio», concluiu a cubana.