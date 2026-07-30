Toda a gente é louca por esta marca e agora encontrámos dois modelos com desconto

  • Dois às 10

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Um clássico do guarda-roupa de verão, agora mais barato

Há marcas que, por mais que os anos passem, continuam sempre na moda — e a Skechers é claramente uma delas. Não é por acaso que, sempre que escrevemos sobre este calçado, os nossos leitores respondem com entusiasmo. E desta vez há ainda mais motivo para sorrir: encontrámos dois modelos com o mesmo desconto de 30%.

Falamos das sandálias da linha D'Lux Walker, disponíveis tanto em cor de rosa como em preto, ambas por 42,67€, depois de custarem 60,95€. Com mais de quatro mil avaliações e uma média de 4,4 estrelas, é fácil perceber porque é que continuam a ser um sucesso.

Adquira aqui o modelo em preto

O mesmo conforto, à escolha da cor

Seja qual for a cor escolhida, o modelo mantém as mesmas características: uma sola grossa e uma plataforma de 3 centímetros, pensada para dar altura sem pesar na caminhada. Nos comentários, há quem descreva a sensação como "quase não sentir o calçado no pé" — e a amortecação é, de longe, o ponto mais elogiado.

 

Fecho em velcro, ajuste perfeito

Outro pormenor que os utilizadores destacam é o sistema de fecho em velcro, que permite adaptar as sandálias ao formato de cada pé. O resultado é um encaixe mais confortável, sobretudo para quem passa muitas horas em pé.

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Versáteis para qualquer ocasião

Seja para uma caminhada, um passeio de verão ou até para o dia a dia, este par parece adaptar-se bem a diferentes contextos. Não é por acaso que há clientes que confessam ter os dois modelos — o rosa e o preto — precisamente pela versatilidade que oferecem.

Uma marca com boa reputação

No total, a Skechers soma mais de 50 mil avaliações na Amazon, com 93% de classificações positivas. Um número que ajuda a explicar porque é que, cor de rosa ou preto, este calçado continua a conquistar tanta gente.

Adquira aqui o modelo em cor de rosa

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Temas: D'Lux Walker Skechers Sandálias verão Sandálias moda Amazon
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