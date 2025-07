Dália Madruga ouve marido dizer que pensou pôr termo à vida e fica em lágrimas: «Não me deixes sozinha»

Dália Madruga e o marido, Marcos Tenório Bastinhas, vivem momentos difíceis depois do cavaleiro ter assumido uma depressão profunda.

No programa Dois às 10, Dália Madruga emocionou-se ao recordar o período mais difícil da vida de Marcos Tenório Bastinhas. O conhecido cavaleiro tauromáquico assumiu recentemente, num gesto de grande coragem, que está a lutar contra uma depressão profunda, e revelou que decidiu suspender a temporada taurina para se focar na saúde mental. Ao lado do marido, Dália abriu o coração e partilhou o impacto que tudo teve na família.

«Tivemos momentos muito difíceis… cheguei a pedir-lhe todos os dias que não me deixasse sozinha. Temos quatro filhos e o medo era constante», confessou, em lágrimas. A atriz e apresentadora revelou que viveu longos meses em alerta permanente, com receio do que pudesse acontecer. «Andei meses sem o deixar sair de casa sozinho», desabafou.

“Tive pensamentos de alguém que não queria estar aqui”, confessou Marcos, visivelmente emocionado. O toureiro, com 25 anos de carreira, explicou que sempre encontrou forças para continuar a entrar em praça, mas, desta vez, percebeu que era necessário parar para se reencontrar. A decisão foi tomada após um longo período de sofrimento, marcado por perdas familiares, ansiedade e episódios de pânico.

A decisão de parar não foi fácil, mas, segundo Dália, foi absolutamente necessária. «Foi preciso muita coragem. A saúde mental não é uma moda, é essencial. Às vezes até os mais fortes precisam de parar», sublinhou, reforçando que Marcos sempre foi um exemplo de força, mas que chegou a um ponto de exaustão.

A viver no Alentejo, o casal encontrou no campo e na família a serenidade que agora procuram. Para Dália, esta fase é também de reconstrução.

Marcos Bastinhas, por sua vez, garantiu que esta pausa não é uma despedida definitiva. «É só uma paragem. Preciso reencontrar-me para voltar. Com calma, com força, com verdade.»