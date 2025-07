Cara do «Dança com as Estrelas» sofreu grave acidente de mota e ficou em coma

Renato Nobre recorda o acidente que quase mudou para sempre a sua vida.

Renato Barros Nobre, conhecido do público português pelo seu talento no programa Dança com as Estrelas, viveu um dos momentos mais difíceis da sua vida em maio de 2023, quando sofreu um grave acidente de mota que o colocou em coma durante cinco dias e o deixou em risco de nunca mais andar normalmente.

Em entrevista ao Dois às 10, conduzido por Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, Renato abriu o coração e contou em detalhe o drama que enfrentou. «O prognóstico sempre foi muito grave. Os médicos disseram-me para pensar num plano B porque voltar a dançar seria muito difícil», revelou o bailarino, que teve de lidar com uma série de lesões severas, incluindo fraturas periorbitais, perda parcial da visão, amputação de três dedos da mão esquerda, fraturas no fémur, anca, joelho, e ainda complicações urológicas.

Durante mais de sete meses, Renato esteve internado em vários hospitais, incluindo uma clínica de reabilitação em Alcoitão, onde recebeu tratamento intensivo. «Foi uma luta diária com muita fisioterapia, dor e força de vontade. Acreditar que ia voltar a dançar foi o que me manteve de pé», confessou.

O bailarino passou por momentos dramáticos, estando mesmo em risco de amputação devido a um síndrome compartimental na perna, mas, graças a intervenções médicas cruciais, conseguiu salvar o membro. «Foi um verdadeiro milagre, um anjo da guarda que me acompanhou nesse período», contou.

Renato já regressou aos palcos, embora admita que o processo de recuperação continua e que sente algumas diferenças físicas e emocionais. «Sinto que sou a mesma pessoa, mas com mais força. Há uma mistura de alegria por estar de volta e alguma vergonha pelas cicatrizes», afirmou.

Sobre a condutora envolvida no acidente, Renato disse que nunca chegou a falar com ela. «Ela nunca me procurou e isso deixa-me confuso, pois não entendo como alguém pode causar algo assim e não assumir o contacto. Além disso, houve uma mentira numa declaração sobre como o acidente aconteceu, o que atrasou o processo. Felizmente, a seguradora dela assumiu toda a responsabilidade no mês passado», concluiu.