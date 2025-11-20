Já se conhece o futuro de Daniel Gregório e Liliana Filipa depois da traição

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:52

Figura pública revelou qual terá sido a decisão do casal após a polémica que abalou a relação.

A separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório foi confirmada por Adriano Silva Martins, no programa «V+ Fama» desta quarta-feira, dia 19.

De acordo com o apresentador do programa do canal V+, o casal já não vive na mesma casa: «O Daniel já não mora na mesma casa que a influencer e os filhos».

Isabel Figueira revelou ainda que viu Daniel Gregório numa bomba de gasolina em Queijas: «Obviamente que ele deve estar, tal como a Liliana, triste com esta situação. Independentemente do que aconteceu, acho que é um momento difícil. É uma família que se desmorona. São duas crianças que, em vez de terem os pais juntos, que tantas vezes nos habituaram a imagens tão bonitas de família perfeita, quase como aquelas famílias de catálogo, agora enfrentam outra realidade».

«Eu acho que este tipo de erro, quando se gosta de alguém, não se comete. Quando se ultrapassa uma linha encarnada, permitindo que outra pessoa se aproxime em demasia, essa linha, para mim, no meu entender, torna-se irreversível. Quem faz uma vez, faz várias», considerou ainda Isabel Figueira. «Há pessoas com todo o tipo de relações. Se amanhã a Liliana entender que deve perdoar o Daniel e que quer voltar, será sempre uma decisão dela», rematou a comentadora.

Guilherme Castelo Branco assumiu que não estava à espera deste desfecho.

Temas: Daniel Gregório Liliana Filipa

