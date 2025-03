Faísca... Daniel Santos incomodado com a crítica de Bruno Savate. Saiba o que aconteceu

Bruno Savate é o ‘Don Juan’ dos realities: Recorde todas as namoradas do concorrente

Daniel Santos foi apanhado de surpresa pela crítica de Bruno Savate.

No programa "Dois às 10", apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, os concorrentes do "Quem Vai Entrar?", a ação pré-Big Brother, tiveram a oportunidade de partilhar as suas emoções e experiências sobre o processo de seleção. Cristina Ferreira, durante a conversa, não deixou de questionar Daniel Santos sobre a sua postura no processo de seleção. "Disseste que eras estratega e não vimos lá nadinha", disse a apresentadora, abordando diretamente a crítica feita por Bruno Savate, ex-concorrente do Big Brother, que o acusou de ser pouco "estratega". Daniel respondeu com tranquilidade, afirmando: "O Savate fez questão de frisar isso. Eu nem respondi". E explicou que, na Casa de Vidro, não teve o tempo necessário para se mostrar de forma autêntica. "Sinto que na Casa de Vidro é diferente, se calhar na Casa teria mais tempo para mostrar meu verdadeiro eu", acrescentou, deixando claro que o ambiente da Casa de Vidro limitou a sua capacidade de se expressar.

O programa também foi palco de outras reflexões sobre o processo seletivo, como a de Jéssica, que, embora não tenha sido escolhida, revelou que estava "já animada" para entrar na Casa, mostrando o entusiasmo que sentiu ao participar na ação pré-Big Brother. Por outro lado, Daniel revelou a tristeza que sentiu ao ser eliminado, explicando que foi por uma margem muito pequena: "Foi por 1%". A frustração de Daniel ficou evidente, mostrando como a decisão de quem entra ou não na Casa pode ser uma questão de poucos votos e muito emocional.

Andréia, que também fez parte da ação, aproveitou para apoiar Daniel, destacando o seu lado positivo: "Eu vi animação, vi-o a dançar e sinto que essa parte não saiu cá para fora". Ela defendeu ainda que todos os concorrentes deram o seu máximo durante a experiência, afirmando: "Nós demos o nosso máximo. Adorei a experiência". Com essas palavras, Andréia procurou valorizar o esforço coletivo dos participantes, ressaltando a energia e empenho que dedicaram ao processo, mesmo fora da Casa.

Durante a conversa, os concorrentes partilharam, também, as emoções que viveram no processo de seleção e as dificuldades de não terem sido escolhidos. A interação entre Cristina, Cláudio e os participantes foi uma oportunidade para eles expressarem as suas experiências, e para Daniel em particular, revelar o seu lado mais autêntico, que considera não ter sido suficientemente exposto devido às circunstâncias do programa.