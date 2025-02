Desconfiava de um burnout e recebeu a notícia de que tinha dois dias de vida

Daniel desconfiava de um burnout devido ao cansaço extremo, mas a realidade foi ainda mais cruel: foi diagnosticado com um tumor cerebral incurável e os médicos deram-lhe apenas dois dias de vida.

Daniel Sopas vive com o tempo contado desde que foi diagnosticado com um tumor cerebral raro mortal. A notícia chegou como um golpe e, desde então, a sua vida passou a ser marcada por uma luta constante contra a doença e pela necessidade de viver o presente, sem se prender ao futuro. Ao lado de Rita, a sua esposa, Daniel enfrenta as adversidades com coragem, ao mesmo tempo que se esforça para ser o melhor pai possível para os gémeos que nasceram em julho de 2024.

Em fevereiro de 2023, Daniel recebeu o diagnóstico que mudaria para sempre a sua vida: um tumor cerebral incurável.

Quando os médicos lhe deram a notícia, Daniel ficou em choque. «De repente, dão-nos 3, 4 dias de vida», relembrou, descrevendo o momento como uma avalanche de emoções. A realidade foi crua e inesperada: «Comece-se a preparar porque tem 4 dias de vida», disseram-lhe. A sensação de que tudo o que conhecia estava a desmoronar-se foi esmagadora. Para ele, a ideia inicial foi desistir. «Queria ir para casa e morrer em casa», revelou Daniel. A dor e o choque do diagnóstico foram esmagadores, mas a sua resistência e a força do amor pela sua família tornaram-no determinado a continuar a viver.

Antes do diagnóstico, Daniel e Rita estavam a tentar ser pais através de inseminação artificial. Após quatro anos de tentativas e um aborto traumático, o casal estava numa sexta tentativa quando a doença de Daniel foi descoberta. A descoberta do tumor e a luta pela paternidade estavam, assim, a ocorrer em paralelo. Apesar de tudo, a doença não impediu Rita e Daniel de seguir em frente com os seus sonhos. Mesmo com a incerteza sobre o futuro, decidiram casar, celebrando a união a 11 de junho de 2023, poucos meses após o diagnóstico.

No meio da luta pela sobrevivência, em julho de 2024, o casal recebeu a notícia de que iriam ser pais de gémeos. Daniel, que se encontrava a lutar contra o tumor cerebral, não pôde viver esse momento como imaginara, com a energia e a saúde de um pai normal. «Foi feliz, mas também agridoce porque não consigo ser o pai que gostaria», confessou Daniel. A doença trouxe-lhe limitações físicas severas. Daniel confessou que ainda não conseguiu mudar uma fralda aos filhos.

Rita, por sua vez, refletiu sobre a importância de dar aos filhos a oportunidade de conhecerem o pai, mesmo que o tempo seja curto. «Por pouco tempo que seja, é melhor conhecerem o pai e terem memórias dele», afirmou. Para ela, não importa quanto tempo terão juntos. O importante é que os filhos saibam quem é o pai e possam lembrar-se dele.

Daniel ultrapassou a expectativa dos médicos, que lhe haviam dado uma esperança de vida muito curta, no entanto, este sabe que o amanhã pode não chegar e, por isso, vive cada dia como se fosse o último.