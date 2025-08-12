Houve um gesto secreto dentro do Big Brother Verão que levou à rutura total entre Daniela Santos e Afonso Leitão

Daniela Santos desiste do Big Brother Verão e estas foram as reações que deram que falar

Risos nervosos e caretas disfarçadas: As imagens das reações de Afonso, Miranda e Jéssica à entrada de Daniela

Daniela Santos quebrou o silêncio sobre a relação com Afonso Leitão no Big Brother – Verão, revelando que um gesto ditou a rutura definitiva e a sua decisão de abandonar o jogo no dia de aniversário do filho.

Daniela Santos revelou, esta terça-feira, os motivos que levaram ao fim da relação próxima que mantinha com Afonso Leitão dentro da casa do Big Brother – Verão.

A concorrente contou que tudo começou quando percebeu um afastamento por parte de Afonso. “Errei quando percebi que ele se afastou, ainda tentei resolver e faço um gesto que ele percebeu e não lidou bem e, nessa noite, diz-me que já não quer abraços. Ele está a rejeitar-me e aí afasto-me”, explicou.

Esse momento marcou uma mudança definitiva na dinâmica entre os dois e intensificou tensões com Catarina Miranda, levando Daniela a decidir abandonar o jogo — precisamente no dia de aniversário do filho.

Fora do programa, a concorrente garante que não tenciona procurar Afonso. “Já não espero nada. Prefiro não esperar”, afirmou, acrescentando que a experiência serviu também para clarificar sentimentos: “Não me apaixonei sozinha.”

A saída de Daniela encerra assim um capítulo marcado por desentendimentos e pela perceção de que a relação entre ambos deu e vai dar que falar.