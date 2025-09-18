Daniela Santos declara-se a pessoa especial: «Até que a morte nos separe»

Daniela Santos emocionou os seguidores ao declarar-se publicamente a Badoxa, garantindo que a amizade que os une é rara, verdadeira e «para a vida».

Na passada terça-feira, 16 de setembro, Daniela Santos, bailarina do Dança Com as Estrelas e antiga concorrente de reality shows da TVI, usou as redes sociais para se declarar a um dos seus melhores amigos: o cantor Badoxa.

Através da sua conta oficial de Instagram, Daniela partilhou um vídeo em que surge a dançar em palco com o artista, algo que acontece com frequência, e acompanhou a publicação com uma mensagem emotiva sobre a amizade que os une: «Dizem que após os sete anos as relações são para sempre. Já não há dúvidas que a nossa é uma delas… daquelas raras deste meio que não trocamos por fama, aplausos, dinheiro ou outra qualquer coisa que apesar de também importante nunca estará à frente do que realmente importa: a lealdade, o cuidado, a gratidão, a consideração e o amor. Nós preferimos ter tudo o resto juntos, porque na vida é possível crescermos juntos se tivermos a cabeça e o coração no sítio certo. Orgulho-me tanto do que somos e do que temos… Quando às vezes me fazem duvidar se defendo o certo, olho para nós e sei que este é o caminho: o da verdade. ‘Até que a morte nos separe’.»

A amizade entre Daniela Santos e Badoxa (Edgar Silva Correia) nasceu durante a participação do músico no Dança Com as Estrelas. Daniela foi sua parceira no programa e, desde então, mantêm uma ligação forte, com a bailarina a marcar presença em vários concertos do cantor, onde dançam juntos em palco.

Nos últimos meses, circularam rumores sobre um possível envolvimento amoroso entre ambos. Daniela, no entanto, fez questão de negar e esclarecer que tudo é amizade.

