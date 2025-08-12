Daniela Santos quer distância de Bruno de Carvalho: «Os comportamentos dele estão à vista»

No Dois às 10, Daniela Santos falou sobre a sua passagem pelo Big Brother – Verão e esclareceu rumores sobre uma alegada ligação com Bruno de Carvalho, garantindo que nunca houve envolvimento entre os dois.

Daniela Santos admitiu que, quando entrou no reality show, já sabia que não ia vencer. “Eu nunca vou para ganhar. É verdade. Vou para um reality show porque é mais uma forma de ganhar visibilidade e de potenciar a minha vida profissional. Estou há muito tempo a organizar a abertura da minha escola em setembro”, explicou.

Daniela acrescentou ainda que a sua participação também teve motivações pessoais. “Eu vou porque é uma forma de ganhar, portanto, é um trabalho bem remunerado, pelo menos para mim, e porque tinha lá alguém de quem gostava e isso teve muita importância para mim. Essa pessoa estava completamente cancelada e mal vista nessas primeiras duas semanas, e eu não queria que passasse pelo mesmo que eu passei no primeiro programa.”

Confrontada por Cristina Ferreira sobre os rumores de um envolvimento com Bruno de Carvalho, Daniela foi perentória: “Nunca. E se eu sempre o protegi de não usar isso contra ele, ele estar a inverter os papéis, não… Aí eu tive que me defender. Fiz uma coisa que não costumo fazer, que é falar de coisas daqui de fora, mas eu não podia continuar a ver um homem a acusar-me de coisas que não eram certas e ficar calada.”

A ex-concorrente garantiu ainda que não pretende manter qualquer contacto com o antigo participante. “Ele aproveitou-se da minha desistência para me mandar um bocadinho abaixo. Foi a pessoa que mais o fez quando eu desisti. Eu, sobre o Bruno, não sinto necessidade de responder porque os comportamentos dele estão à vista, o estado em que ele está, está à vista. E eu não sou uma pessoa que vê alguém no chão e pisa mais um bocadinho.”